Внаслідок атаки російських дронів у Києві є пошкодження. Працювала ППО

14 грудня російська армія декілька разів намагалася атакувати Київ дронами. Під час тривоги сили ППО виявили і знешкодили близько 10 російських безпілотників, які загрожували Києву.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Повітряна тривога у столиці оголошувалася двічі і сумарно тривала три з половиною години. Дрони заходили хвилями і з різних напрямків.
Внаслідок збиття БпЛА зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці. За попередніми даними, на відкритій території та без постраждалих.
Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.
- У російському обласному центрі Орел, за інформацією очевидців із соцмереж, палає нафтобаза. Причиною займання стала атака безпілотників.