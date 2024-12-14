Внаслідок атаки російських дронів у Києві є пошкодження. Працювала ППО

14 грудня російська армія декілька разів намагалася атакувати Київ дронами. Під час тривоги сили ППО виявили і знешкодили близько 10 російських безпілотників, які загрожували Києву.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Повітряна тривога у столиці оголошувалася двічі і сумарно тривала три з половиною години. Дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

Внаслідок збиття БпЛА зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці. За попередніми даними, на відкритій території та без постраждалих.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.