Окупаційна армія атакувала 8 громад Сумщини

Сьогодні, 13 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 53 вибухи.

Зокрема, Великописарівську громаду атакували дронами та артилерією.

Також з артилерії росіяни атакували Середино-Будську громаду, а Хотінську - з артилерії та КАБами.

КАБами армія РФ атакувала і Краснопільську та Миропільську громади, а Юнаківську - КАБами, дронами та мінометами.

По Білопільській громаді окупанти вдарили безпілотником, а по Буринській - мінометом.