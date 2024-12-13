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Від початку повномасштабного вторгнення РФ застосувала 1300 ракет і близько тисячі дронів проти енергосистеми України

Лише під час масованої атаки 13 грудня ворог запустив по енергооб'єктах України 93 ракети і майже 200 дронів.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ застосувала 1300 ракет і близько тисячі дронів проти енергосистеми України
Фото: ДСНС

Від початку повномасштабного вторгнення РФ застосувала проти енергосистеми України 1300 ракет і близько тисячі дронів. 

Про це повідомляє "Укренерго".

"Майже 1300 ракет і близько 1000 ударних безпілотників. Таку кількість засобів ураження використала росія проти об’єктів української енергетичної інфраструктури від початку війни. 93 ракети і майже 200 дронів – тільки у сьогоднішній, 12-й від початку цього року, масованій атаці на енергооб’єкти", — ідеться у повідомленні.   В "Укренерго" додають, що готувалися до всіх можливих сценаріїв перед початком опалювального сезон. Енергетикам вдалося накопичити значний запас ремонтного обладнання, яке зараз активно використовується під час аварійно-відновлювальних робіт після останніх масованих атак РФ.  Також в енергокомпанії додають, що на деякі об’єкти критичної інфраструктури атаки відбуваються регулярно, "з паузами якраз до завершення ремонту після попереднього "прильоту". І роботу доводиться починати знову".   "Після сьогоднішньої масованої атаки українська енергосистема вкотре відновлюється. Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії. Це допоможе енергетикам та зменшить необхідність застосування вимушених відключень", — наголошують в "Укренерго".

"Укренерго" оприлюднило інформацію про відключення світла на завтра, 14 грудня. Споживачів відключатимуть в одну та дві черги.

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