Галущенко: "Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом"

Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетика України вчергове потрапила піл російський масований удар.

Про це він написав у фейсбуці.

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом", – йдеться у повідомленні.

Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми і щойно дозволятиме безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження.