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Галущенко: "Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом"

Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Галущенко: "Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом"
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетика України вчергове потрапила піл російський масований удар.

Про це він написав у фейсбуці. 

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом", – йдеться у повідомленні. 

Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми і щойно дозволятиме безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження. 

  • Російська армія зранку п'ятниці розпочала чергову ракетну атаку. Ворог випустив декілька груп ракет.
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