Галущенко: "Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом"

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетика України вчергове потрапила піл російський масований удар.
Про це він написав у фейсбуці.
"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом", – йдеться у повідомленні.
Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми і щойно дозволятиме безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження.
- Російська армія зранку п'ятниці розпочала чергову ракетну атаку. Ворог випустив декілька груп ракет.