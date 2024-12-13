На Херсонщині росіяни вбили одну людину, ще двох – поранили

Окупанти понівечили газопроводи та приватні автомобілі.

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Упродовж доби росіяни атакували 22 населені пункти Херсонщини, вбили одну людину та ще двох поранили.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Антонівка, Станіслав, Понятівка, Веселе, Інженерне, Ольгівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Придніпровське, Білозерка, Томарине, Львове, Новоберислав, Комишани, Миколаївка, Тягинка, Козацьке, Садове, Томина Балка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.

Також окупанти понівечили газопроводи та приватні автомобілі.