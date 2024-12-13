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У Запорізькій області через обстріл РФ поранені рятувальники

Росіяни атакували 9 населених пунктів області. 

У Запорізькій області через обстріл РФ поранені рятувальники
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Троє чоловіків поранені внаслідок російських атак по Степногірську Василівського району Запорізької області. 

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, травми отримали командир та співробітник  пожежно-рятувальної частини.

Впродовж доби окупанти завдали 205 ударів по 9  населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Степногірську та Малій Токмачці. 

82 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

Обстрілом з РСЗВ накрили Новоданилівку. 

113 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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