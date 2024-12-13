У Запорізькій області через обстріл РФ поранені рятувальники

Троє чоловіків поранені внаслідок російських атак по Степногірську Василівського району Запорізької області.
Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, травми отримали командир та співробітник пожежно-рятувальної частини.
Впродовж доби окупанти завдали 205 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.
Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Степногірську та Малій Токмачці.
82 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
Обстрілом з РСЗВ накрили Новоданилівку.
113 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.
Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.