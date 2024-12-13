У Запорізькій області через обстріл РФ поранені рятувальники

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

113 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Степногірську та Малій Токмачці.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, травми отримали командир та співробітник пожежно-рятувальної частини.

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