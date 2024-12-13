Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
У матчі за світову шахову корону стався вибух результативної гри
У матчі за світову шахову корону стався вибух результативної гри
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
ГоловнаСуспільствоВійна

Кримськотатарський Ресурсний Центр: за час окупації Криму зниклими безвісти вважаються 24 людини

18 з них – представники корінного кримськотатарського народу.

Кримськотатарський Ресурсний Центр: за час окупації Криму зниклими безвісти вважаються 24 людини
Доля 24 зниклих людей в окупованому Криму залишається невідомою
Фото: КримSOS

Всього за період окупації росіянами Криму зниклими безвісти, про яких немає ніякої інформації, вважаються 24 людини.

Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Уточнюється, що 18 з них – представники корінного кримськотатарського народу.

Наразі за зниклими в тимчасово окупованому Криму вважаються: Абдураманов Різван, Алієв Арсен, Алієв Сервер, Аляутдінов Марсель, Апселямов Ескендер, Аріпов Шевкет, Арісланов Мухтар, Бондарець Іван, Ващук Валерій, Ганієв Руслан, Джеппаров Іслям, Зінедін Сейран, Ібрагімов Ервін, Іслямов Джевдет, Каплієнко Максим,Клапова Катерина, Костенко Федір, Солієв Фархад, Суюнов Арсен, Терехов Арлен, Черниш Василь, Шаймарданов Тимур, Шевкетов Марлен та Шемшедінов Ісмаїл.

Support LB.ua

Кримськотатарський Ресурсний Центр наголосив, що підконтрольна Кремлю кримська влада створює лише видимість розслідування цих випадків, та що важливо розповсюджувати інформацію про викрадення людини на окупованих територіях України. 

  • Росія утримує у місцях несвободи 231 політвʼязня з тимчасово окупованого Криму, з них 141 — представники корінного народу, кримські татари.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies