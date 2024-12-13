Кримськотатарський Ресурсний Центр: за час окупації Криму зниклими безвісти вважаються 24 людини

18 з них – представники корінного кримськотатарського народу.

Всього за період окупації росіянами Криму зниклими безвісти, про яких немає ніякої інформації, вважаються 24 людини.

Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Уточнюється, що 18 з них – представники корінного кримськотатарського народу.

Наразі за зниклими в тимчасово окупованому Криму вважаються: Абдураманов Різван, Алієв Арсен, Алієв Сервер, Аляутдінов Марсель, Апселямов Ескендер, Аріпов Шевкет, Арісланов Мухтар, Бондарець Іван, Ващук Валерій, Ганієв Руслан, Джеппаров Іслям, Зінедін Сейран, Ібрагімов Ервін, Іслямов Джевдет, Каплієнко Максим,Клапова Катерина, Костенко Федір, Солієв Фархад, Суюнов Арсен, Терехов Арлен, Черниш Василь, Шаймарданов Тимур, Шевкетов Марлен та Шемшедінов Ісмаїл.

Кримськотатарський Ресурсний Центр наголосив, що підконтрольна Кремлю кримська влада створює лише видимість розслідування цих випадків, та що важливо розповсюджувати інформацію про викрадення людини на окупованих територіях України.