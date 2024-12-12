Кличко: уламки російського дрона впали у центрі Києва

Увечері 12 грудня стало відомо, що уламки російського дрона впали у центрі Києва.
Про це написав у соцмережах міський голова Віталій Кличко.
«Уламки ворожого БпЛА впали в центрі столиці - в Печерському районі. Ще один БпЛА заходить з лівого берега в бік центральної частини міста», - йдеться у дописі Кличка.
Міська військова адміністрація зазначила, що падіння уламків сталося попередньо на відкритій території, без пожежі та потерпілих.
- Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух кількох груп дронів українською територією. повітряну тривогу оголосили у низці регіонів.