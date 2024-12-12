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Кличко: уламки російського дрона впали у центрі Києва

Ще один БпЛА прямував у бік центру столиці.

Кличко: уламки російського дрона впали у центрі Києва
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

Увечері 12 грудня стало відомо, що уламки російського дрона впали у центрі Києва.

Про це написав у соцмережах міський голова Віталій Кличко.

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«Уламки ворожого БпЛА впали в центрі столиці - в Печерському районі. Ще один БпЛА заходить з лівого берега в бік центральної частини міста», - йдеться у дописі Кличка.

Міська військова адміністрація зазначила, що падіння уламків сталося попередньо на відкритій території, без пожежі та потерпілих.

  • Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух кількох груп дронів українською територією. повітряну тривогу оголосили у низці регіонів.
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