​Росіяни поранили мирну мешканку Дніпропетровщини

Російські окупаційні війська сьогодні, 12 грудня, завдали низку ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Нікопольщина протягом дня була під ударом дронів-камікадзе та важкої артилерії. Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська – міська та сільська – громади”, - розповів Лисак.

Внаслідок одного з обстрілів постраждала 51-річна жінка, яка лікуватиметься амбулаторно.

Також росіяни пошкодили 11 приватних будинків, 2 господарські споруди, магазин, інфраструктура та підприємство. Крім того, зачепило газогін і лінії електропередач.