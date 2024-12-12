​СБУ: на Київщині затримали шахрайку, що вимагала 1 млн грн у дружини полоненого оборонця Азовсталі

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало на Київщині зловмисницю, яка вимагала мільйон гривень від дружини полоненого оборонця Азовсталі.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки.

Жінка обіцяла допомогти рідним полонених із поверненням українських захисників додому. Щоб «прискорити» процес, зловмисниця вимагала гроші. зокрема, силовики задокументували факт отримання шахрайкою майже 1 млн грн від дружини захисника Азовсталі.

Зловмисниця запевняла дружину бійця, що має особисті зв’язки в адміністрації російської тюрми, де перебуває полонений. Також вона погрожувала поганими наслідками, якщо не отримає кошти.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у її помешканні, коли вона отримала новий переказ коштів від потерпілої. У шахрайки вилучили мобільний телефон і банківські картки із доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.