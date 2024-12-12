Слідство встановило, що фігуранти розповсюджували рекламу у Facebook та Google щодо нібито можливості оформлення державної допомоги із посиланням на фішинговий сайт.

Правоохоронці викрили організовану групу, яка ошукувала людей через фішинговий сайт під виглядом отримання допомоги від держави, повідомляє Офіс Генпрокурора. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві (ст. 190 КК України).

За даними слідства, у квітні 2024 року мешканець м. Олександрія Кіровоградської області розробив фейковий сайт оформлення соціальної допомоги «єДопомога». До «схеми» він залучив свого знайомого — раніше судимого мешканця Рівненщини.

План полягав у розповсюдженні реклами у Facebook та Google щодо нібито можливості оформлення державної допомоги. Коли люди натискали на цю рекламу, їх переадресовувало на шахрайський сайт.

Довірливі громадяни вводили персональні реєстраційні дані, що містять банківську таємницю, необхідні нібито для отримання соціальної грошової допомоги. Ця інформація автоматично відображалась та ставала доступною фігурантам у заздалегідь підготовленому Telegram-боті.

Надалі «роботу» проводив третій учасник — 16-річний житель Тернопільської області, який був залучений до злочинного плану організатором. Він виконував роль «вбівера» – використовуючи дані з боту, здійснював несанкціоновану авторизацію до онлайн-банкінгу потерпілих та перераховував грошові кошти на підконтрольні учасникам угруповання рахунки.

Правоохоронці провели низку слідчих дій, якими підтверджено факти вчинення учасниками організованої групи злочинів. У ході обшуків вилучено мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази. Встановлено, що здебільшого потерпілими були мешканці Донецької та Харківської областей. Загальна сума збитків встановлюється.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Також триває встановлення інших учасників злочинної групи та потерпілих, які постраждали від їхніх дій.