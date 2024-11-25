Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Британське Міноборони: втрати Росії у війні різко підірвали якість її армії
Британське Міноборони: втрати Росії у війні різко підірвали якість її армії
Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження
Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Розслідування BBC: британське високотехнологічне обладнання продали підсанкційним російським компаніям, пов’язаним з військовими
Розслідування BBC: британське високотехнологічне обладнання продали підсанкційним російським компаніям, пов’язаним з військовими
Ексзаступник начальника штабу армії США: Росія, Китай і КНДР вважають Америку слабкою, і Трамп повинен швидко усунути цю загрозу
Ексзаступник начальника штабу армії США: Росія, Китай і КНДР вважають Америку слабкою, і Трамп повинен швидко усунути цю загрозу
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Львівщині викрили псевдоблагодійників, які нелегально ввезли в Україну та продали понад 700 автівок

Машини ввозили без сплати податків під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ.

На Львівщині викрили псевдоблагодійників, які нелегально ввезли в Україну та продали понад 700 автівок
Фото: ДПСУ

У Львівській області викрили три "благодійні фонди", які забезпечили ввезення в Україну більше 700 авто без сплати митних платежів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Організатори схеми - громадяни України та Молдови - налагодили канал ввезення вживаних легкових авто під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб Збройних сил України. В подальшому автомобілі за готівкові кошти продавалися на території України.

Під час обшуків вилучили 17 автомобілів, документи, компʼютерну техніку, мобільні термінали, чорнові записи.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми. Досудове розслідування триває.

Фото: ДПСУ

  • Раніше в Львівські облпрокуратурі повідомляли, що  викрили злочинну групу, що ввозила в Україну автівки під виглядом гуманітарної допомоги.  
  • Нещодавно уряд вніс зміни до реєстрації авто, які ввозять в Україну як гуманітарну допомогу.
  • У вересні цього року Кабінет Міністрів України врегулював порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога. Серед новацій – можливість поставити гуманітарні авто на державний облік. При цьому, тимчасовий облік залишається доступним. Це дає можливість оформити транспортний засіб, сплачуючи лише за бланкову продукцію, без плати внеску до пенсійного фонду, проходження сертифікації та експертного дослідження під час першої реєстрації. Для автівок на тимчасовому обліку стає доступною послуга вибракування, врегульовані виїзд за кордон і передача транспортного засобу. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies