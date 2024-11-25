На Львівщині викрили псевдоблагодійників, які нелегально ввезли в Україну та продали понад 700 автівок

У Львівській області викрили три "благодійні фонди", які забезпечили ввезення в Україну більше 700 авто без сплати митних платежів.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Організатори схеми - громадяни України та Молдови - налагодили канал ввезення вживаних легкових авто під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб Збройних сил України. В подальшому автомобілі за готівкові кошти продавалися на території України.
Під час обшуків вилучили 17 автомобілів, документи, компʼютерну техніку, мобільні термінали, чорнові записи.
Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми. Досудове розслідування триває.
- Раніше в Львівські облпрокуратурі повідомляли, що викрили злочинну групу, що ввозила в Україну автівки під виглядом гуманітарної допомоги.
- Нещодавно уряд вніс зміни до реєстрації авто, які ввозять в Україну як гуманітарну допомогу.
- У вересні цього року Кабінет Міністрів України врегулював порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога. Серед новацій – можливість поставити гуманітарні авто на державний облік. При цьому, тимчасовий облік залишається доступним. Це дає можливість оформити транспортний засіб, сплачуючи лише за бланкову продукцію, без плати внеску до пенсійного фонду, проходження сертифікації та експертного дослідження під час першої реєстрації. Для автівок на тимчасовому обліку стає доступною послуга вибракування, врегульовані виїзд за кордон і передача транспортного засобу.