На Львівщині викрили псевдоблагодійників, які нелегально ввезли в Україну та продали понад 700 автівок

Машини ввозили без сплати податків під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ.

У Львівській області викрили три "благодійні фонди", які забезпечили ввезення в Україну більше 700 авто без сплати митних платежів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Організатори схеми - громадяни України та Молдови - налагодили канал ввезення вживаних легкових авто під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб Збройних сил України. В подальшому автомобілі за готівкові кошти продавалися на території України.

Під час обшуків вилучили 17 автомобілів, документи, компʼютерну техніку, мобільні термінали, чорнові записи.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми. Досудове розслідування триває.

Фото: ДПСУ