Акредитацію ЗСУ мають 7,8 тисяч представників ЗМІ

Акредитацію Збройних сил України наразі мають близько 7 тисяч 800 представників іноземних та українських медіа.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



"Зустрівся з українськими та закордонними журналістами. Сьогодні вкрай важливо разом протидіяти російській дезінформації, спрямованій на підрив обороноздатності України. Поінформував представників медіа про хід бойових дій. Розповів про заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації на сході, а також про значення Курської операції та ситуацію на цьому напрямку", – написав він у Telegram.

Сирський також додав, що на зустрічі обговорили широке коло питань, які стосуються Збройних Сил та ситуації на фронті.

Головнокомандувач подякував журналістам за їхню працю у висвітленні російсько-української війни.

Напередодні Сирський зустрівся з військовими та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми.