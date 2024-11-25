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ГУР показало "розпаковку" ракети з КНДР, яку Росія запустила по Україні

У ній виявили виявили іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн. 

ГУР показало "розпаковку" ракети з КНДР, яку Росія запустила по Україні
Уламки північнокорейської ракети
Фото: ГУР

У північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24, якими Росія б'є по Україні виявили компоненти іноземного виробництва 2023 року випуску. Їх перелік опубліковано на порталі War&Sanctions.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Разом з ракетами Пхеньян тоді направив у Росію своїх військових фахівців, які обслужували пускові установки та фактично брали участь у воєнних злочинах проти України.

Жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах. Так, 2 січня 2024 року внаслідок влучання північнокорейської ракети у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей. 11 серпня в Київській області від уламків KN-23/KN-24 загинули чотирирічний хлопчик та його батько, ще троє громадян отримали поранення.

"Застосована Росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн – КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії. Щонайменше один з них - перетворювач напруги з маркуванням британського виробника “XP Power” - виготовлений в лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення", -  зазначили в ГУР.

Фото: ГУР

Щоб отримати технології для своїх програм озброєнь, Росія та її союзники - КНДР та Іран - використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій, що вимагає належної реакції, зокрема - посилення механізмів експортного контролю.

Фото: ГУР

Раніше на порталі War&Sanctions було оприлюднено перелік знайдених у ракетах KN-23/KN-24 компонентів та складових, виготовлених 19 компаніями із семи країн: США, КНР, Японії, Нідерландів, Німеччини, Сполученого Королівства, Швейцарії.

Раніше повідомлялося, що Росія в обхід санкцій ООН надала Північній Кореї мільйон барелів нафти

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