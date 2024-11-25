Троє людей поранені внаслідок учорашніх ударів росіян по Херсону і області

Унаслідок російських обстрілів учора в Херсонській області поранені троє людей.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Микільське, Інженерне, Зеленівка, Станіслав, Приозерне, Велетенське, Томина Балка, Берислав, Миколаївка та Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки, 22 приватні будинки та газогін", – сказав він.