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Троє людей поранені внаслідок учорашніх ударів росіян по Херсону і області

Пошкоджено три багатоповерхові будинки. 

Троє людей поранені внаслідок учорашніх ударів росіян по Херсону і області
Фото: EPA/UPG

Унаслідок російських обстрілів учора в Херсонській області поранені троє людей.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Микільське, Інженерне, Зеленівка, Станіслав, Приозерне, Велетенське, Томина Балка, Берислав, Миколаївка та Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки, 22 приватні будинки та газогін", – сказав він. 

  • Херсоні і область зазнають ударів ворог щодня. Окрім того, росіяни намагаються відтіснити українських захисників на Придніпровському напрямку на лівобережжі області. 
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