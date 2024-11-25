Уночі росіяни масовано атакували Запоріжжя "шахедами", постраждала дитина

У ніч проти 25 листопада російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами Shahed. Унаслідок атаки поранень зазнала дитина.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни поцілили у об’єкт інфраструктури, який внаслідок атаки зазнав пошкоджень. Через спричинену вибухову хвилю та уламки пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлова будівля.

Поранень зазнав 13 річний хлопець. Медики надали йому допомогу на місці події, тож госпіталізація не знадобилася.

Федоров також повідомив, що впродовж минулої доби окупанти завдали 200 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

107 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Новоандріївку та Новоданилівку. 88 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.