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СБУ показала уламки балістичної ракети, якою Росія вдарила по Дніпру

Від неї залишилися обвуглені дроти та попелястий корпус розміром із велику зимову шину

СБУ показала уламки балістичної ракети, якою Росія вдарила по Дніпру
Уламки російської ракети
Фото: Associated Press

Служба безпеки показала журналістам уламки нової балістичної ракети, якою росіяни вдарили по Дніпру. 

Про це повідомила інформаційна агенція Associated Press.

"Від зброї, яка може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, залишилися обвуглені, понівечені дроти та попелястий корпус розміром із велику зимову шину", - пише видання.

Залишки ракети наразі перебувають у місці, яке не розголошують. Представник СБУ зауважив, що уламки такої ракети в Україні виявили вперше, тому їх потрібно детально вивчити.

Ракета мала шість боєголовок, кожна з яких несла шість суббоєприпасів. Її максимальна швидкість становила 11 Махів (13475 км/год або ж майже 4 км/с). Встановлено, що російські військові випустили ракету з 4-го ракетного полігону Капустін Яр в Астраханській області Росії. Вона долетіла до Дніпра за 15 хвилин.

Раніше українські розвідники розповіли, що назва "Орєшник", яку використовують росіяни, насправді є шифром. У ГУР вважають, що окупанти могли застосувати балістичну ракету з мобільного ракетного комплексу "Кєдр". А за даними Пентагону, ракета створена на основі російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж".

  • Вранці 21 листопада росіяни атакували Україну. Внаслідок ударів у Дніпрі постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, котельня та два приватні будинки. Повітряні сили повідомили, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету (МБР). Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що характеристики та швидкість ракети відповідали типу МБР.
  • Ввечері того ж дня Владімір Путін заявив, що Росія випустила по Україні "експериментальну балістичну ракету "Орєшнік"", яка нібито здатна нести ядерний боєзапас. Він це назвав відповіддю на застосування Україною ракет ATACMS та Storm Shadow у Курській та Брянській областях.
  • В ЄС відреагували на удар по Дніпру і заявили, що Путін думає про ескалацію, а не про мир.
  • Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.
  • Голова МЗС Андрій Сигіба закликав партнерів України надати системи ППО, які здатні збивати такі ракети. Він також наголосив, що використання Росією балістичної ракети середньої дальності є її типовим шантажем. Путін намагається залякати всіх, хто підтримує Україну
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