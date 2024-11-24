СБУ показала уламки балістичної ракети, якою Росія вдарила по Дніпру

Від неї залишилися обвуглені дроти та попелястий корпус розміром із велику зимову шину

Служба безпеки показала журналістам уламки нової балістичної ракети, якою росіяни вдарили по Дніпру.

Про це повідомила інформаційна агенція Associated Press.

"Від зброї, яка може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, залишилися обвуглені, понівечені дроти та попелястий корпус розміром із велику зимову шину", - пише видання.

Залишки ракети наразі перебувають у місці, яке не розголошують. Представник СБУ зауважив, що уламки такої ракети в Україні виявили вперше, тому їх потрібно детально вивчити.

Ракета мала шість боєголовок, кожна з яких несла шість суббоєприпасів. Її максимальна швидкість становила 11 Махів (13475 км/год або ж майже 4 км/с). Встановлено, що російські військові випустили ракету з 4-го ракетного полігону Капустін Яр в Астраханській області Росії. Вона долетіла до Дніпра за 15 хвилин.

Раніше українські розвідники розповіли, що назва "Орєшник", яку використовують росіяни, насправді є шифром. У ГУР вважають, що окупанти могли застосувати балістичну ракету з мобільного ракетного комплексу "Кєдр". А за даними Пентагону, ракета створена на основі російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж".