Сили оборони: армія РФ готується до посилення наступу на півдні Донецької області

Росіяни намагаються прорватися на півдні Донецької області. Ідеться про Придніпровський напрямок, де ворог активно проводить розвідку боєм, щоб виявити позиції Сил оборони України і готується до штурмових дій.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише "Армія.Інформ".

"На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках ворог готується до проведення штурмових дій і теж незабаром, є велика ймовірність, що він почне штурмові дії, намагаючись вклинитися в нашу оборону", — зазначає Волошин.

Ворог готує невеликі групи піхоти, які проводять заняття саме зі штурмових дій. Крім того, на південних напрямках ворог перекидає боєкомплект, проводить повітряну розвідку, застосовуючи БпЛА, інженерну розвідку, маршрутів висування.

"Ворог активно на цих напрямках намагається уразити раніше вивідані… і вивідує, де стоять наші вогневі засоби, намагається їх подавити й знищити для того, щоб було простіше їм вести штурмові дії", — додає речник.

Протягом минулої доби ворог застосовував бойову техніку лише для того, щоб транспортувати групи піхоти й, у випадку чого, підтримати вогнем їхні штурмові дії.

"Ворог намагається прорватися до півдня Донецької області, там де стик Донецької й Дніпропетровської областей, де знаходиться один із найбільших в цьому районі населених пунктів — Велика Новосілка", — резюмував Владислав Волошин.