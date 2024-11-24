У Торецьку на Донеччині військові РФ розстріляли цивільних, двоє людей загинули

У Торецьку на Донеччині російські військові вбили двох та поранили одного цивільного. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, 21 листопада 2024 року, о 18:00, представники російської армії увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі м. Торецьк, де перебувало троє цивільних.

Окупанти відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який знаходився поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці.

Наразі постраждалому надається кваліфікована медична допомога. Проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної події.