Поліція затримала стрілка, який смертельно поранив чоловіка у київському готелі

Правоохоронці затримала стрілка, який смертельно поранив чоловіка в одному з готелів Києва.

Про це повідомили у столичній поліції.

“Стрілка, який вчинив стрілянину в готелі та смертельно поранив чоловіка, затримано”, ‒ інформують поліцейські.

Інших деталей не повідомляють.

23 листопада близько 1:00 години ночі у приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка, під час якої один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, ушкоджень також зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано.

Поліцейські затримали тоді одного з учасників бійки.

Кримінальні провадження розпочали за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 115 ‒ умисне вбивство, та ч. 2 ст. 296 ‒ хуліганство. Зловмиснику загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.