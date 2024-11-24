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Росіяни завдали авіаударів по Золочівській громаді Харківщини

Ворог скинув три КАБи.

Росіяни завдали авіаударів по Золочівській громаді Харківщини
Фото: телеграм / Олег Синєгубов

Уночі російська армія атакувала Золочівську громаду Богодухівського району Харківщини авіабомбами.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Богодухівський р-н., Золочівська ТГ. Внаслідок обстрілу (2 КАБ) влучання на відкритій місцевості поблизу с. Уди, та 1 КАБ на відкритій місцевості поблизу с. Одноробівка", — ідеться у повідомленні.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуювали 38 людей.

  • На Куп'янщині окупанти скинули боєприпас перед службовим авто Головного управління нацполіції.
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