Росіяни завдали авіаударів по Золочівській громаді Харківщини

Уночі російська армія атакувала Золочівську громаду Богодухівського району Харківщини авіабомбами.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Богодухівський р-н., Золочівська ТГ. Внаслідок обстрілу (2 КАБ) влучання на відкритій місцевості поблизу с. Уди, та 1 КАБ на відкритій місцевості поблизу с. Одноробівка", — ідеться у повідомленні.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуювали 38 людей.