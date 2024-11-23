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На Харківщині росіяни атакували авто Нацполіції

Упродовж доби під обстрілами армії РФ опинився Куп'янський район.

На Харківщині росіяни атакували авто Нацполіції
Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби російська армія атакувала Куп'янський район Харківщини. Під удар потрапило авто співробітників Національної поліції.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Протягом доби виявлено три влучання у сосновий ліс с. Липці та с. Слобожанське. Без постраждалих. 

"Близько 18:00 у с. Ківшарівка Куп’янського району окупанти скинули боєприпас перед службовим авто Головного управління нацполіції, в якому знаходились 3 людини.  Пошкоджений автомобіль, без постраждалих", — пише Синєгубов. 

Також ворог наносив удари із застосуванням FPV- дронів у м. Купʼянськ та с. Дорошівка. Без постраждалих. 

З Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуювали 32 людини.

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