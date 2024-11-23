На Харківщині росіяни атакували авто Нацполіції

Упродовж доби російська армія атакувала Куп'янський район Харківщини. Під удар потрапило авто співробітників Національної поліції.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Протягом доби виявлено три влучання у сосновий ліс с. Липці та с. Слобожанське. Без постраждалих.
"Близько 18:00 у с. Ківшарівка Куп’янського району окупанти скинули боєприпас перед службовим авто Головного управління нацполіції, в якому знаходились 3 людини. Пошкоджений автомобіль, без постраждалих", — пише Синєгубов.
Також ворог наносив удари із застосуванням FPV- дронів у м. Купʼянськ та с. Дорошівка. Без постраждалих.
З Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуювали 32 людини.
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