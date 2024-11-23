Reuters: Спецпосланцем Трампа щодо російсько-української війни стане опонент вступу України в НАТО

За інформацією агенції Reuters, обраний президент США Дональд Трамп створить у своїй адміністрації посаду спеціального посланця щодо врегулювання російсько-української війни і призначить ним Річарда Гренелла.

58-річний республіканець вже має подібний досвід: у 2019-2021 роках він був посланцем з питань переговорів між Косовом та Сербією. Паралельно з цим встиг стати послом Сполучених Штатів у Німеччині і на кілька місяців очолити національну розвідку. Перед призначенням Марко Рубіо його вважали одним із головних претендентів на посаду державного секретаря.

Влітку цього року Гренелл заявляв, що засобом закінчення війни в Україні є створення "автономних зон", а також наполягав на тому, що наша держава не має бути прийнята до НАТО у найближчій перспективі.