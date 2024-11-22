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Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів області.

Росіяни атакували 9 громад Сумщини
Росіяни атакували 9 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 22 листопада, російських обстрілів зазнали Верхньосироватська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 127 вибухів. 

Зокрема, Великописарівську та Краснопільську громади атакували дронами та артилерією, а по Юнаківській - артилерією.

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По Білопільській громаді били мінометами та дронами, по Верхньосироватській - з РСЗВ.

Хотінську та Есманьську громади армія РФ атакувала з артилерії, мінометів та дронами.

Також дронами загарбники атакували Середино-Будську та Миропільську громади.

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