На низці вулиць трьох районів Києва оповіщення про повітряну тривогу відбуватиметься через гучномовці

Оповіщення про повітряну тривогу на деяких вулицях Шевченківського, Соломʼянського і Святошинського районів Києва відбуватиметься через гучномовці.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Зазначається, що це пов'язано з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому".
Оповіщення через механізовані засоби здійснюватиметься за наступними адресами:
- просп. Берестейський – від вул. В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;
- вул Борщагівська – просп. Любомира Гузара;
- вул. Дегтярівська;
- вул Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка;
- вул. Зоологічна;
- вул. Миколи Василенка (від ст. м. "Берестейська" до бульв. Вацлава Гавела);
- вул. Мрії;
- вул. Данила Щербаківського;
- бульв. Академіка Вернадського;
- вул. Святошинська;
- вул. Героїв Космосу;
- вул. Коперника;
- вул. Шолуденка;
- вул. Богдана Гаврилишина.
Оповіщення через механізовані засоби здійснюватиметься до 25 листопада включно.