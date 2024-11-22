Це пов'язано з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому".

На низці вулиць трьох районів Києва оповіщення про повітряну тривогу відбуватиметься через гучномовці

Оповіщення про повітряну тривогу на деяких вулицях Шевченківського, Соломʼянського і Святошинського районів Києва відбуватиметься через гучномовці.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що це пов'язано з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому".

Оповіщення через механізовані засоби здійснюватиметься за наступними адресами:

просп. Берестейський – від вул. В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;

вул Борщагівська – просп. Любомира Гузара;

вул. Дегтярівська;

вул Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка;

вул. Зоологічна;

вул. Миколи Василенка (від ст. м. "Берестейська" до бульв. Вацлава Гавела);

вул. Мрії;

вул. Данила Щербаківського;

бульв. Академіка Вернадського;

вул. Святошинська;

вул. Героїв Космосу;

вул. Коперника;

вул. Шолуденка;

вул. Богдана Гаврилишина.

Оповіщення через механізовані засоби здійснюватиметься до 25 листопада включно.