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На низці вулиць трьох районів Києва оповіщення про повітряну тривогу відбуватиметься через гучномовці

Це пов'язано з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому". 

На низці вулиць трьох районів Києва оповіщення про повітряну тривогу відбуватиметься через гучномовці
На низці вулиць трьох районів Києва оповіщення про повітряну тривогу відбуватиметься через гучномовці

Оповіщення про повітряну тривогу на деяких вулицях Шевченківського, Соломʼянського і Святошинського районів Києва відбуватиметься через гучномовці.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що це пов'язано з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому". 

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Оповіщення через механізовані засоби здійснюватиметься за наступними адресами:

  • просп. Берестейський – від вул. В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;
  • вул Борщагівська – просп. Любомира Гузара;
  • вул. Дегтярівська;
  • вул Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка;
  • вул. Зоологічна;
  • вул. Миколи Василенка (від ст. м. "Берестейська" до бульв. Вацлава Гавела);
  • вул. Мрії;
  • вул. Данила Щербаківського;
  • бульв. Академіка Вернадського;
  • вул. Святошинська;
  • вул. Героїв Космосу;
  • вул. Коперника;
  • вул. Шолуденка;
  • вул. Богдана Гаврилишина.

Оповіщення через механізовані засоби здійснюватиметься до 25 листопада включно.

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