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Перекрили міжрегіональний канал постачання психотропів, який організував киянин-"хімік"

Під час обшуків правоохоронці вилучили п’ять тонн заборонених речовин на близько 40 мільйонів гривень. 

Перекрили міжрегіональний канал постачання психотропів, який організував киянин-"хімік"
Організатори міжрегіонального каналу постачання психотропів
Фото: Нацполіція

Правоохоронці перекрили міжрегіональний канал постачання психотропів. Організував "бізнес" 27-річний киянин, який володів знаннями процесу синтезу хімічних сполук. 

Про це повідомили у Нацполіції.

Чоловік облаштував нарколабораторію із виготовлення психотропної речовини "Альфа-PV" в орендованому будинку на території Чернігівської області. Собі у помічники взяв 21-річного мешканця Київської області, який допомагав  виготовляти заборонені речовини та забезпечував збут "товару".

Потужності лабораторії дозволяли синтезувати до 100 кг психотропу щомісяця. "Товар" збували виключно гуртовими партіями як на території столиці, через мастер-клади – великі закладки, так і розсилали замовникам по території країни за допомогою сервісу поштових відправлень.

Правоохоронці провели 6 одночасних обшуків за місцем мешкання фігурантів, в їх автомобілях та місцем розташування нарколабораторії. У результаті вилучили у них 25 кг готового продукту, ще 40 кг у стадії синтезу та понад п’ять тонн прекурсорів на загальну суму близько 40 мільйонів гривень. 

Вилучені докази під час обшуків
Фото: Нацполіція
Вилучені докази під час обшуків
Вилучені докази під час обшуків
Фото: Нацполіція
Вилучені докази під час обшуків

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили обом фігурантам про підозру за незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин вчинені організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). 

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Нещодавно викрили масштабний наркосиндикат, який організували дід із онуком. Тоді під час обшуків вилучили наркотиків на 20 млн грн і затримали 17 причетних до торгівлі.
  • Також перекрили канал постачання кокаїну з Європи із місячним оборотом понад 5 млн грн.
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