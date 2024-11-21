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СБУ затримала ще 7-х колаборантів на Херсонщині

На правобережжі Херсонщини затримали ще сімох колаборантів, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації регіону.

Про це повідомили у СБУ.

Після звільнення обласного центру фігуранти намагалися уникнути правосуддя. Одна з них збиралася втекти за кордон, а решта – мінімізували свої контакти і майже не виходили з дому, стараючись "залягти на дно".

Фото: СБУ Затриманий колаборант

Зокрема затримали двох мешканок Херсона, які в тимчасово окупованому місті були "головними бухгалтерами": одна в обласній лікарні, а інша в адміністрації гауляйтера Сальдо.

За його вказівками колаборантки передавали на користь РФ все майно захоплених держустанов та запроваджували "рубльову" зону.

Ще один затриманий – місцевий підприємець, який після окупації портового міста із дозволу рашистів облаштував пункт обміну валют, де скуповував гривню в обмін на російські рублі.

Фото: СБУ Вилучені у колаблорантів гроші

За наявними даними, через таких підконтрольних "фінансистів" ворог сподівався повністю вивести з обігу у регіоні офіційну валюту України.

Інші троє колаборантів закликали місцевих жителів проголосувати за "приєднання" регіону до складу РФ.Разом з ними затримано ще одного агітатора рашизму, який у Білозерській громаді виступав на підтримку окупаційних угруповань Росії.

Фото: СБУ Одна із затриманих колаборанток

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, чч. 4, 5 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.