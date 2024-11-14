Міноборони планує до 18 грудня підготувати законопроєкт щодо демобілізації

На думку Соломії Бобровської, Міноборони, швидше за все, підготує законопроєкт таким чином, що в документі не буде чітко визначених строків служби.

Міністерство оборони України до 18 грудня планує підготувати законопроєкт щодо порядку і умов демобілізації.

Про це членкиня оборонного комітету Верховної Ради Соломія Бобровська повідомила Суспільному.

Зазначається, що оборонний комітет ВР попросив Міноборони розробити законопроєкт для визначення умов звільнення певних категорій військових під час воєнного стану.

В свою чергу, Міноборони повідомило, що планує завершити роботу над документом до 18 грудня 2024 року.

На думку депутатки, Міноборони, швидше за все, підготує законопроєкт таким чином, що в документі не буде чітко визначених строків служби.

"Тому що все залежить від ситуації і динаміки бойових дій на фронті, відповідно саме цей фактор буде змушувати змінювати позицію Міністерства оборони в той чи інший напрям, бо станом на осінь МОУ та ГШ не бачило можливості формування термінів служби", — підкреслила Соломія Бобровська.

Вона наголосила, що терміни служби було практично неможливо реалізувати через активність бойових дій, наступи російської армії та її посилення на території України.

На думку Бобровської, Міноборони з Генштабом мали би публічно прокомунікувати, що ця задача малоймовірна до реалізації станом на теперішню бойову ситуацію.

Також законодавчі зміни "для забезпечення справедливості впроваджуються з великими труднощами". Наприклад, законопроєкт про право на звільнення для обмежено придатних під час війни через заперечення Генштабу комітет не підтримав.