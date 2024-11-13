У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
«Буча»: кітч і геноцид
«Буча»: кітч і геноцид
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Небезпека росте, люди повертаються
Небезпека росте, люди повертаються
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
ГоловнаПраво

На Прикарпатті правоохоронці із спільником переправляли чоловіків до Румунії

Чоловіків переправляли за пунктом пропуску на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей.

На Прикарпатті правоохоронці із спільником переправляли чоловіків до Румунії
Викрили правоохоронців, які переправляли нелегалів
Фото: ДБР

На Івано-Франківщині викрили двох правоохоронців та мешканця Буковини, які переправляли через кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у ДБР.

Ціна послуги складала в середньому 7 тисяч доларів США. Підшукував клієнтів цивільний, а правоохоронці забезпечували безперешкодний перетин кордону поза пунктом пропуску на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Клієнтів автомобілем поза блокпостами довозили безпосередньо до державного кордону. Далі їм надавали детальні інструкції, як пішки перетнути кордон з Румунією. Навчали, як поводитись, і що говорити у разі затримання прикордонниками.

У серпні 2024 року вони переправили першого клієнта. З того часу вони встигли переправити щонайменше 3-х осіб.Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України(ч. 3 ст. 332 КК України).

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. грн.Під час обшуків за місцями проживання фігурантів були вилучені гроші, мобільні телефони та транспортні засоби, якими перевозили «клієнтів».

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.

  • У вересні повідомили про підозру поліцейському Управління патрульної поліції у Львівській області та місцевому мешканцю. Вони за 18 000 доларів США обіцяли надати пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies