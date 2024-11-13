На Прикарпатті правоохоронці із спільником переправляли чоловіків до Румунії

Чоловіків переправляли за пунктом пропуску на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей.

На Івано-Франківщині викрили двох правоохоронців та мешканця Буковини, які переправляли через кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у ДБР.

Ціна послуги складала в середньому 7 тисяч доларів США. Підшукував клієнтів цивільний, а правоохоронці забезпечували безперешкодний перетин кордону поза пунктом пропуску на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Клієнтів автомобілем поза блокпостами довозили безпосередньо до державного кордону. Далі їм надавали детальні інструкції, як пішки перетнути кордон з Румунією. Навчали, як поводитись, і що говорити у разі затримання прикордонниками.

У серпні 2024 року вони переправили першого клієнта. З того часу вони встигли переправити щонайменше 3-х осіб.Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України(ч. 3 ст. 332 КК України).

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. грн.Під час обшуків за місцями проживання фігурантів були вилучені гроші, мобільні телефони та транспортні засоби, якими перевозили «клієнтів».

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.