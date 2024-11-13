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Затримали мешканця Чернігова, який корегував ворожі удари та планував убивства військових ЗСУ

Для вчинення замахів агент хотів використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.

Затримали мешканця Чернігова, який корегував ворожі удари та планував убивства військових ЗСУ
Затриманий у Чернігові зрадник
Фото: СБУ

Затримали 45-річного безробітного мешканця Чернігова, який корегував удари ворога, спалив авто військових та транформаторну підстанцію на залізниці і планував убивства захисників.

Про це йдеться у повідомленнях СБУ та Офісу генпрокурора.

Чоловік був проросійськи налаштований, його завербували росіяни через соцмережі. На замовлення свого куратора він коригував ворожі удари по Чернігівщині. 

Для цього чоловік орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські військові.

Далі підозрюваний почав виконувати масштабніші доручення спецслужб Росії. Він знайшов і підпалив військовий пікап та трансформаторну підстанцію на залізничній лінії. Це зрадник вважав "тестовими місіями". 

Затриманий у Чернігові зрадник
Фото: Офіс генпрокурора
Затриманий у Чернігові зрадник

Згодом ворожий агент заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації військовослужбовців ЗСУ. Він планував створити розгалужену партизанську мережу. Для вчинення замахів агент хотів використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.

Переписка зрадника із ворогом
Фото: СБУ
Переписка зрадника із ворогом
Переписка зрадника із ворогом
Фото: СБУ
Переписка зрадника із ворогом

Правоохоронці затримали підозрюваного. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон і комп’ютер, які він використовував для комунікації зі спецслужбами росіян.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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