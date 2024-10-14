Зловмисники діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району, який залучив до підпалів однокласників.

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували групу неповнолітніх підпалювачів, які на замовлення Росії знищували релейні шафи Укрзалізниці на Чернігівщині.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Відомо, що колаборанти діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району. Юнак активно шукав “легких заробітків” на Телеграм-каналах, через що потрапив у поле зору російських спецслужб.

За інструкцією окупантів фігурант залучив до підривної діяльності двох однокласників та ще одного неповнолітнього знайомого.

Для виконання ворожих завдань підлітки спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші. Так вони пошкодили релейну шафу, яка відповідає за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій ділянці залізниці.

“Правоохоронці затримали всіх чотирьох підпалювачів по гарячих слідах, а замість грошей з РФ їм загрожує довічне ув’язнення”, ‒ зазначили правоохоронці.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України ‒ диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.Зловмисники перебувають під вартою.