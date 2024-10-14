На Харківщині до 6,5 років ув’язнення засудили директора окупаційного лісгоспу Балаклії

Зрадник допомагав організовувати рубку дерев, яку потім передавали на потреби загарбників.

У Харкові до 6,5 років позбавлення волі засудили колишнього лісничого з міста Балаклія, який під час окупації активно співпрацював із загарбниками.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, після окупації Балаклії чоловік пішов на співпрацю з ворогом. Його призначили керувати місцевим лісгоспом, який увійшов до складу окупаційної адміністрації. Зрадник допомагав організовувати рубку дерев, яку потім передавали на потреби загарбників.

Після звільнення Балаклії він переховувався, проте ДБР встановило його місцеперебування і затримало.

Рішенням суду його визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та ув’язнено на 6,6 року. Також у колаборанта конфіскували майно, його позбавили права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.