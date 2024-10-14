FT: російський тіньовий флот танкерів значно збільшується попри західні санкції

Потужність Москви з транспортування нафти на старих незастрахованих суднах зросла на 70% з минулого року.

Росія збільшила місткість свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% відповідно до річних обрахунків, пише Financial Times.

Згідно з звітом, опублікованим Київською школою економіки (KSE), обсяг російської нафти, що транспортується танкерами, які погано обслуговуються і недостатньо застраховані, збільшився з 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року.

Водночас США, Канада, Японія та європейські союзники дедалі частіше вводять обмеження для глобальних страховиків і судновласників, намагаючись придушити здатність Москви отримувати доходи від війни в Україні. Вони також додали до санкційного списку компанії та окремі судна, пов’язані з російським тіньовим флотом.

“Санкції проти танкерів були досить ефективними, але кампанія щодо їх включення до санкційних списків була надто обмеженою, щоб фактично приборкати тіньовий флот Росії”, ‒ сказав Бенджамін Хільгеншток, один із авторів звіту KSE.

Він додав, що санкції слід застосовувати “систематично” для забезпечення дотримання вимоги про належне страхування від розливів нафти і, таким чином, “вирішувати серйозну та невідкладну екологічну загрозу, яка походить від тіньового флоту”. Багато з цих судів регулярно курсують у жвавих європейських водах, включно з Балтійським морем, Данськими протоками та Гібралтарською протокою, що збільшує ризик екологічних катастроф для ЄС та сусідніх країн.

KSE пропонує створити “вільні від тіні” зони в європейських водах, щоб зменшити ці ризики. Інакше катастрофа просто “чекає, щоб трапитися на порозі Європи”, стверджується у звіті.

У червні 2024 року 70% російської морської нафти було транспортовано тіньовим флотом, на який Росія, за оцінками KSE, витратила 10 мільярдів доларів. Це включало 89% загальних поставок сирої нафти в Росію, більшість з яких торгувалися вище межі ціни в 60 доларів за барель із середини 2023 року, і 38% російського експорту нафтопродуктів.

Зібравши цей флот, Москва розірвала зв’язки з країнами коаліції, які встановили обмеження цін і тиснули на глобальні страхові компанії щодо дотримання режиму санкцій, обмежуючи Росію до роботи з переважно внутрішніми страховиками.

Це викликало серйозні побоювання щодо якості, надійності та обсягу таких суден. Поєднання віку танкерів – у середньому 18 років – і відсутністю належної страховки робить їх надзвичайно небезпечними, стверджується у звіті KSE.

Ризики ще більше посилюються через використання флотом анонімних структур власності під прапором держав, внесених до “сірого списку”. Вони часто включають кілька посередників, таких як британські бухгалтери і компанії з Дубая, приховані за корпоративними структурами.

Автори звіту KSE стверджували, що в разі неприємностей на європейські країни чекають мільярди євро витрат на ліквідацію наслідків інцидентів. Вже сталося кілька аварій за участю тіньових кораблів, пов'язаних з Росією. Цього березня 15-річний тіньовий танкер Andromeda Star зіткнувся з іншим судном поблизу Данії. Розливу нафти не було, оскільки судно поверталося до Росії розвантаженим.