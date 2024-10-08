Учасникам схеми загрожує до дванадцяти років позбавлення волі і права обіймати певні посади з конфіскацією майна.

Правохоронці викрили схему розкрадання коштів із бюджету Дніпра, яка завдала державі збитків у щонайменше 34 млн грн. У схемі були задіяні посадові особи Дніпровської міської ради, начальник підпорядкованого їй комунального підприємства та ФОПи.

Про це повідомили у Нацполіції та СБУ.

Гроші привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій, які діяли у співпраці з посадовцями міськради. Оборудка полягала у тому, що тендери на SMM, рекламу та висвітлення діяльності Дніпровської міськради вигравали "свої підприємці".

Таким чином їм вдалося розікрасти майже третину із загальної суми у 123 млн грн, які міськрада заклала на власну популяризацію протягом 2021-2023 років.

Організатором схеми є 38-річний підприємець, фірма якого раніше надавала рекламні послуги комунальним підприємствам міста.

За сприяння посадовців Дніпровської міськради він пролобіював перемогу в тендері на закупівлю рекламних та маркетингових послуг одинадцятьох підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які у реальному житті працюють майстрами манікюру, різноробочими на будівництві, водіями таксі, бухгалтерами, продавцями електроприладів та іншими фахівцями, чия робота не пов'язана з наданням професійних SMM-послуг.

Фото: Нацполіція У Дніпровській міськраді викрили схему розкрадання грошей

Фото: Нацполіція У Дніпровській міськраді викрили схему розкрадання грошей

Саме з ними профільне комунальне підприємство Дніпровської міської ради впродовж трьох років укладало договори з надання рекламних та маркетингових послуг по висвітленню діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через медіа, соціальні мережі та месенджери.

В кінці вересня цього року поліцейські провели 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання й роботи фігурантів, у ході яких вилучили мобільні телефони з листуванням щодо злочинної діяльності, банківські картки, які використовувались для зняття готівки, оригінали фінансово-господарської документації між КП та підконтрольними ФОПами та інші докази вчинення кримінальних правопорушень.

Фото: СБУ У Дніпровській міськраді викрили схему розкрадання грошей

Слідчі Нацполіції оголосили десятьом фігурантам, включно з організатором, про підозру за розтрату майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі, у складі злочинної організації (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України). Дев’ятьох з десяти учасників злочинної організації поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК, один з виконавців з 2023-го переховується за кордоном.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі і права обіймати певні посади з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні до вчинення злочину.