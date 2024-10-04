Завершили розслідування щодо корупційної схеми на Одеському припортовому заводі

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, унаслідок чого ОПЗ зазнав понад 94 млн грн збитків.

НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо масштабної оборудки на АТ «Одеський припортовий завод», яка заподіяла державі мільйонні збитки.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними слідства, народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Товар надалі перепродавали іноземним компаніям за конкурентними цінами. Однак фізично постачання сировини забезпечував саме ОПЗ.

Прізвища депутата не вказують, але імовірно йдеться про Олександра Грановського.

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, унаслідок чого ОПЗ зазнав понад 94 млн грн збитків.

У березні 2020 року про підозру повідомили чотирьом учасникам схеми (посади вказані на момент вчинення злочину):

довіреній особі екснардепа — ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

заступнику директора АТ «Одеський припортовий завод» — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

начальнику відділу АТ «Одеський припортовий завод» — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

21 жовтня 2022 року про підозру повідомили і самому організатору схеми (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України). Оскільки місце його перебування не було встановлено, про підозру йому повідомили заочно. Згодом Грановського оголосили у розшук, проте у серпні цього року ВАКС скасував повідомлення про підозру екснардепу.