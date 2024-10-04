Чиновника Міноборони підозрюють у розтраті понад 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів

Керівнику одного з квартирно-експлутаційних управлінь Міністерства оборони України повідомили про підозру у розтраті понад 2,3 млн гривень.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Підозрюваний з листопада 2022 року по вересень 2024 року розробив та реалізував схему закупівлі будівельних матеріалів за значно завищеною ціною. При цьому не проводилися відкриті торги й не застосовувався електронний каталог для закупівлі товару та послуг.

Тому частина бюджетних коштів перерахували безпідставно. Експертиза підтвердила збитки державі у розмірі понад 2,3 млн грн.

Чиновнику інкриміновано розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора Чиновника МІноборони підозрюють у розтраті бюджетних грошей