Чиновника Міноборони підозрюють у розтраті понад 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів

Керівнику одного з квартирно-експлутаційних управлінь Міністерства оборони України повідомили про підозру у розтраті понад 2,3 млн гривень.
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
Підозрюваний з листопада 2022 року по вересень 2024 року розробив та реалізував схему закупівлі будівельних матеріалів за значно завищеною ціною. При цьому не проводилися відкриті торги й не застосовувався електронний каталог для закупівлі товару та послуг.
Тому частина бюджетних коштів перерахували безпідставно. Експертиза підтвердила збитки державі у розмірі понад 2,3 млн грн.
Чиновнику інкриміновано розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).
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