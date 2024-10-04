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Чиновника Міноборони підозрюють у розтраті понад 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів

Закупівлі здійснювали із листопада 2022 по вересень 2024 року. 

Чиновника Міноборони підозрюють у розтраті понад 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів
Один із затриманих службовців, фото ілюстративне
Фото: Офіс генпрокурора

Керівнику одного з квартирно-експлутаційних управлінь Міністерства оборони України повідомили про підозру у розтраті понад 2,3 млн гривень.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора. 

Підозрюваний з листопада 2022 року по вересень 2024 року розробив та реалізував  схему закупівлі будівельних матеріалів за значно завищеною ціною. При цьому не проводилися відкриті торги й не застосовувався електронний каталог для закупівлі товару та послуг.

Тому частина бюджетних коштів перерахували безпідставно. Експертиза підтвердила збитки державі у розмірі понад 2,3 млн грн.

Чиновнику інкриміновано розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Чиновника МІноборони підозрюють у розтраті бюджетних грошей
Фото: Офіс генпрокурора
Чиновника МІноборони підозрюють у розтраті бюджетних грошей

  • У липні 2024 року по всій Україні повідомили 30 підозр організаторам та учасникам злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб ЗСУ. Причетними до них виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах.
  • У серпні правоохоронці викрили схему розкрадання коштів на виробництві динамічного захисту для танків ЗСУ
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