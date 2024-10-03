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Міноборони показало іноземним партнерам новітні зразки вітчизняної зброї

Серед представлених зразків – протитанковий ракетний комплекс "Стугна", САУ "Богдана", бронеавтомобілі, а також - наземні дрони-камікадзе і машини для розмінування. 

Міноборони показало іноземним партнерам новітні зразки вітчизняної зброї
Міноборони показало партнерам вітчизняні зразки зброї
Фото: Міноборони

На одному з військових полігонів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков презентував іноземним партнерам новітні зразки вітчизняної зброї, які довели свою ефективність на полі бою.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Серед представлених зразків – протитанковий ракетний комплекс "Стугна", самохідна артилерійська установка "Богдана", бронеавтомобілі, роботизовані системи, зокрема наземні дрони-камікадзе і машини для розмінування. 

Крім того, учасники приділили увагу безпілотникам - від малих FPV-дронів до великих ударних БПЛА, здатних проникати вглиб території ворога.

Фото: Міноборони

Представники Міноборони обговорили з партнерами перспективи співпраці і наголосили на важливості інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. 

"Ми маємо унікальні розробки, які вже пройшли випробування в боях та допрацьовані розробниками до певного еталона. Запрошуємо світових виробників зброї та інвесторів до співпраці, щоб разом зміцнити нашу обороноздатність", – зазначив Кліменков.

В Міноборони додали, що представники іноземних країн та підприємств висловили інтерес до української оборонної промисловості, і це сприятиме створенню нових можливостей для спільних розробок.

Фото: Міноборони

Нагадаємо, що 2 жовтня на відкритті представництва французько-німецького оборонного концерну KNDS у Києві Кліменков заявив, що Україна масштабує виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів.

Новостворена компанія KNDS Ukraine LLC і українська промисловість спільно вироблятимуть в Україні 155-мм артилерійські боєприпаси. Її діяльність також зосередиться на забезпеченні технічного обслуговування та ремонту техніки виробництва KNDS, зокрема, танків Leopard 1 і Leopard 2, самохідних артилерійських установок CAESAR та PzH 2000, а також бронемашин AMX 10RC.

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