Ватажку "ДНР" Пушиліну оголосили ще одну підозру

Очільнику терористичного угруповання "ДНР" Денису Пушиліну заочно оголосили підозру за організацію примусової мобілізації громадян для війни проти України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури так званому очільнику «днр» заочно повідомлено про нову підозру. Йому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 19 лютого 2022 року Пушилін, вступивши у змову з вищим політичним керівництвом держави-агресорки Росії, оголосив загальну мобілізацію чоловіків на тимчасово окупованій території Донецької області. Тоді він підписав низку юридично нікчемних "указів". Також для збільшення чисельності окупаційних військ підозрюваний підняв граничний вік для призовників з 55 до 65 років.

"На виконання «указу» ватажка псевдореспубліки підпорядковані йому співробітники «військоматів» залякують громадян України кримінальною відповідальністю за відмову воювати проти нашої держави. Таким чином учасники НЗФ зібрали війська для повномасштабного вторгнення в Україну у складі регулярної армії РФ", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що дії Пушиліна є порушеннями вимог Женевської та Гаазької Конвенцій.

Хто такий Пушилін