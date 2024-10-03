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На Одещині викрили "таксистів", які за $7000 переправляли чоловіків до Молдови

Учасниками схеми виявились 61-річний та 37-річний жителі Одещини. 

На Одещині викрили "таксистів", які за $7000 переправляли чоловіків до Молдови
Затримані нелегали разом із організаторами незаконного виїзду
Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники викрили "таксистів", які переправляли чоловіків до сусідніх країн.  Вартість таких "послуг" становила 7000 доларів. 

Про це повідомили у ДПСУ.

Трансфер до сусідньої держави організував місцевий житель Одещини, залучивши до своєї схеми спільників – "таксистів". Кожен учасник злочинної групи мав чітко визначену роль: організатор через оголошення у соцмережах та знайомих  знаходив клієнтів і координував весь процес переправлення, даючи чіткі вказівки своїм "бізнес-партнерам". Креативними таксистами виявились 61-річний та 37-річний жителі Одещини. 

Молодший водій підбирав клієнтів в Одесі, після чого передавав їх старшому спільнику в одному з прикордонних сіл. Останній приховував нелегальних пасажирів на власній фермі, а потім доставляв їх до кордону, де вони мали продовжити шлях пішки до Молдови через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. 

Наразі двох «таксистів» затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Відносно чотирьох чоловіків складені протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону». Справи скеровані до суду.

Від 2022 року викрили понад 600 організаторів незаконного виїзду за кордон. Більшість спроб незаконного перетину кордону відбувається на рубежах із Молдовою і Румунією.

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