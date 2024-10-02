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На світанку російські "шахеди" атакували Одещину, серед поранених - громадянин Туреччини

Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Двоє чоловіків - водіїв вантажівок - дістали поранення.

На світанку російські "шахеди" атакували Одещину, серед поранених - громадянин Туреччини
Одещина, наслідки атаки росіян
Фото: Одеська ОДА

Російські війська на світанку атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. В результаті постраждали двоє людей, серед яких - громадянин Туреччини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Двоє чоловіків - водіїв вантажівок- дістали поранення. Один із них – громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу", – написав він у Telegram.

За його словами, внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.

Кіпер також повідомив, що росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. 

"Це терор проти цивільного населення", – додав він.

Наслідки атаки росіян
Фото: Одеська ОДА
Наслідки атаки росіян

Раніше Державна митна служба повідомила, що після нічної атаки росіян поромний пункт пропуску "Орлівка" в Одеській області тимчасово призупинив пропускні операції

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