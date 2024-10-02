​Заступник голови КМДА Усов пройшов поліграф у межах справи про зловживання у сфері перевезень

Він повідомив, що ДБР повернуло йому вилучені під час обшуків кошти.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов пройшов експертизу із застосуванням поліграфа у межах розслідування справи про зловживання у сфері перевезень.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Посилаючись на анонімні джерела в ДБР, влітку медіа поширювали звинувачення щодо мене і навіть публікували, що керівництво Києва начебто вимагало побори з ветерана-перевізника. Поки я максимально утримувався від коментарів, ДБР незаконно утримувало вилучене в мене майно, не виконувало рішення слідчих суддів за моїми скаргами та приходило до розуміння, що жодних доказів передчасно злитих ЗМІ чергових звинувачень проти керівництва столиці - немає", - написав Усов у Telegram.

Він також заявив, що ДБР повернуло йому вилучені під час обшуків кошти, "визнавши, що вони не мають стосунку до справи".

"Внутрішній аудит ситуації щодо підпорядкованих підрозділів та комунальних установ триває. Заступник директора Департаменту транспорту, який відповідав за напрямок пасажирських перевезень і якому оголошувалась підозра, залишив посаду", - додав Усов.

Він також стверджує, що у цій справі "зацікавлені особи використали перевізника-ветерана".

"...Спочатку ДБР зробило військового обвинуваченим і підсудним у справі про незаконне зберігання зброї, а потім — змусило ходити в КМДА і брати участь у, як виглядає, провокації", - зазначив заступник голови КМДА.

Що відомо про цю справу

Влітку 2024 ДБР проводило обшуки в службових приміщеннях КМДА, зокрема, - в кабінеті Усова. За даними джерел, справа, щодо якої проходили слідчі дії, була розпочата ще в 2022 році і стосується статті 368 КК України – "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Пізніше Усов підтвердив, що під час обшуків у нього вилучили телефони, комп'ютер і особисті кошти. Він також пообіцяв, що якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, "покривати їх ніхто не буде".

Як повідомляли правоохоронці, підозру в цій справі отримав заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури, який вже залишив посаду, а також приватний підприємець, який допомагав йому організувати схему з вимагання коштів.

Згодом повідомили про підозру ще й директору комунальної служби перевезень КМДА. Його звинувачують у систематичному вимаганні грошей від перевізників.