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Внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади Сумщини

Аварійно-рятувальні служби вже розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки загарбників.

Внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади Сумщини
Збитий "шахед" (архівне фото)
Фото: ДПСУ

Росіяни атакували БпЛА типу “Шахед” об'єкти критичної інфраструктури Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади”, - повідомили в ОВА.

Зараз тривають протиповітряні бої, підрозділи ППО працюють над знищенням російських засобів ураження.

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Аварійно-рятувальні служби вже розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки загарбників.

  • 1 жовтня російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.
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