Внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади Сумщини

Аварійно-рятувальні служби вже розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки загарбників.

Зараз тривають протиповітряні бої, підрозділи ППО працюють над знищенням російських засобів ураження.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

Аварійно-рятувальні служби вже розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки загарбників.

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