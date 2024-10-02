Внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади Сумщини

Росіяни атакували БпЛА типу “Шахед” об'єкти критичної інфраструктури Шосткинського району Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
“Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади”, - повідомили в ОВА.
Зараз тривають протиповітряні бої, підрозділи ППО працюють над знищенням російських засобів ураження.
Аварійно-рятувальні служби вже розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки загарбників.
- 1 жовтня російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.