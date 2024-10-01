Головне за вівторок, 1 жовтня: авіаудари по Запоріжжю, розстріл 16 українських полонених, ракетна атака Ірану на Ізраїль

Бойові дії на Донеччині, 110 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наради у Зеленського. Яким запам’ятається 951-й день повномасштабної війни.

Українські правоохоронці розслідують черговий воєнний злочин російської армії - на Покровському напрямку окупанти розстріляли 16 українських військовополонених.

“1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками ЗС РФ 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сел Миколаївка і Сухий Яр Покровського району”, - йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

На відео зафіксовано, як полонені військовослужбовці ЗСУ вийшли з лісопосадки та вишикувались в шеренгу. Після цього окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження, а поранених, які

Цей випадок - наймасовіша відома страта українських військовополонених на лінії фронту. Також це є свідченням того, що вбивства та катування полонених загарбниками - не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва.

Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин. Триває перевірка опублікованого матеріалу, розпочато слідчі і розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаного злочину.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 жовтня відбулося 110 бойових зіткнень.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби противник завдав 2 ракетних ударів (2 ракети), 59 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 104 КАБ) та 446 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2713 обстрілів позицій наших військ.

Ворог здійснив 23 атаки на наші укріплення на Куп’янському напрямку.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 22 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Єлізаветівки та Лисівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 жовтня – в новині.

Сьогодні, 1 жовтня, росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Є загиблий і поранені. Є влучання в об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, окупанти завдали шістьох ударів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Один чоловік загинув на місті влучання. За оновленими даними, поранені 25 людей. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки у Комунарському районі.

Після завершення пошукових та аварійно-рятувальних робіт стало відомо, що постраждали 32 людини, одна людина загинула.

Унаслідок атаки пошкоджені та зруйновані 69 багатоквартирних та приватних будинків.

Президент Володимир Зеленський в присутності міністра оборони Рустема Умєрова заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

"(Заслухав, - ред.) доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них", - написав Зеленський у Telegram.

Днями американський політолог і журналіст Джейсон Смарт повідомив, що під час візиту до США Зеленський отримав сигнал від партнерів, що спроби відправити у відставку Буданова "матимуть негативні наслідки для співпраці між розвідувальними спільнотами США та України". Повідомлення з’явилося на тлі активних чуток про те, що ОП розглядає можливість звільнення очільника ГУР Буданова та міністра оборони Умєрова. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?".

Зазначимо, що сьогодні президент також заслухав доповіді міністра оборони Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Основними темами були: ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками, а також - підготовка до наступного "Рамштайну".

Раніше Буданов говорив, що Росія вважає рубежем війни літо-другу половину 2025 року або початок 2026 року.

Кабінет міністрів ухвалив постанову Міністерства оборони, згідно з якою військові частини отримали право самостійно проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Міноборони. Відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Докладніше – в новині.

Міністерство закордонних справ України назвало неправдивою інформацію газети Financial Times про позицію міністра Андрія Сибіги стосовно територіальних компромісів.

Речник міністерства Георгій Тихий повідомив, що був присутній на кожній зустрічі Сибіги під час його візиту до Нью-Йорка, і на жодній з них не було "пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси". Він додав, що позиція МЗС з цього питання є непохитною.

В МЗС додали, що Формула миру – це єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру. "Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", – зазначив речник МЗС.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сповнений рішучості підготувати Альянс до викликів майбутнього, а серед ключових його пріоритетів залишатиметься посилення підтримки України та наближення її до НАТО.

Про це він сказав у вівторок на церемонії передання повноважень генсека Альянсу від свого попередника – Єнса Столтенберга.

"Як генеральний секретар я працюватиму над трьома пріоритетами. По-перше – зберегти міцність НАТО та забезпечити ефективність і надійність нашої оборони проти всіх загроз”, – сказав Рютте.

Другий пріоритет – посилити підтримку України та наблизити її до НАТО. Тому що в Європі не може бути міцної, тривалої безпеки без сильної незалежної України.

Рютте підкреслив, що "законне місце України – у НАТО".

За його словами, "третім пріоритетом є зміцнення нашого партнерства з нашим унікальним та важливим партнером, Європейським Союзом, і з країнами в усьому світі, які поділяють наші інтереси та цінності".

У вівторок, 1 жовтня, близько 19 години (за Києвом) Ізраїль зазнав масованої атаки ракетами, повідомили в Армії оборони Ізраїлю. Там додали, що за атакою стоїть Іран.

За повідомленнями палестинського кореспондента Al Jazeera, ракети летіли на Ізраїль фактично безперервно. Іранське державне медіа анонсувало офіційну заяву з цього приводу.

Сирени лунали зокрема в Тель-Авіві. У Армії оборони держави повідомили, що ціллю іранських ракет були близько 10 млн цивільних у центральному Ізраїлі.

Ізраїльська армія повідомила, що з Ірану по Ізраїлю випуcтили близько 200 ракет.

«Цей напад матиме наслідки, — сказав речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі. — У нас є плани, і ми будемо діяти в тому місці та в той час, який виберемо». «Ми здійснили велику кількість перехоплень, — додав Хагарі. — Було кілька ударів у центрі та інших районах на півдні країни».

За інформацією Times of Israel, внаслідок ракетної атаки загинув один палестинець на Західному березі річки Йордан, двоє осіб легко поранені осколками в Тель-Авіві. Ізраїль уже відкрив свій повітряний простір.

Докладніше – в новині.

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