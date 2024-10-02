Ворожий дрон атакував маршрутку в передмісті Херсона

Російська армія вкотре атакувала маршрутку у передмісті Херсона. На щастя, пасажири не постраждали.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Сьогодні російські терористи знову атакували з дрона маршрутку у передмісті", — ідеться у повідомленні.
Відомо, що пошкоджений від російської атаки автобус належить приватному підприємству-перевізнику. Цього разу люди не постраждали.
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