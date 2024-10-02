Ворожий дрон атакував маршрутку в передмісті Херсона

Російська армія вкотре атакувала маршрутку у передмісті Херсона. На щастя, пасажири не постраждали.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні російські терористи знову атакували з дрона маршрутку у передмісті", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що пошкоджений від російської атаки автобус належить приватному підприємству-перевізнику. Цього разу люди не постраждали.

Вранці 29 вересня російська армія атакувала дроном маршрутний автобус. Люди не постраждали.