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Ворожий дрон атакував маршрутку в передмісті Херсона

Автобус належить приватному підприємству-перевізнику.

Ворожий дрон атакував маршрутку в передмісті Херсона
Фото: Роман Мрочко

Російська армія вкотре атакувала маршрутку у передмісті Херсона. На щастя, пасажири не постраждали.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні російські терористи знову атакували з дрона маршрутку у передмісті", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що пошкоджений від російської атаки автобус належить приватному підприємству-перевізнику. Цього разу люди не постраждали.

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