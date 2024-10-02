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ООН: за три місяці літа Росія вбила 589 мирних жителів України

Серпень став найсмертоноснішим місяцем для українських мирних жителів з жовтня 2022 року.

ООН: за три місяці літа Росія вбила 589 мирних жителів України
Евакуація поранених після атаки на Запоріжжя
Фото: ДСНС

У період з 1 червня по 31 серпня 2024 року через російську агресію 589 мирних жителів загинули, ще 2685 отримали поранення.

Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН.

У липні основною причиною великої кількості жертв серед мирного населення стала масована російська ракетна атака 8 липня. До зростання жертв серед мирного населення призвели посилені зусилля росіян з окупації Донецької області.

"Протягом звітного періоду російські збройні формування продовжували атаки системного характеру на енергетичну інфраструктуру, критичної для цивільного населення в Україні", — йдеться у звіті ООН.

Серпень став найсмертоноснішим місяцем для українських мирних жителів з жовтня 2022 року.

У період з 1 червня по 31 серпня збройні сили РФ здійснили щонайменше чотири масовані ракетні атаки по мирному населенню України. 

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