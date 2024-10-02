ЦНС: росіяни розпочали призов українців до армії РФ на тимчасово окупованих територіях

Окупаційні адміністрації вимагають, аби бізнес поставив на облік у "військкомати" своїх працівників.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни оголосили про початок призовної кампанії, яка триватиме до 31 грудня.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За планами Путіна, РФ має призвати до російської армії щонайменше 150 тисяч людей, серед них значна частка припадає на Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області, а також Крим.

У спротиві наголошують, що це вже другий призов до лав російської армії на окупованих територіях.

"Вперше призов до кремлівської терористичної армії відбувся восени минулого року. Тоді, як і зараз, новобранцям обіцяли що їх служба не буде пов’язана із участю у так званій сво", — ідеться у повідомленні.

Там також додали, що окупанти здійснюють заходи з підготовки мобілізації українців. Окупаційні адміністрації вимагають, аби бізнес поставив на облік у "військкомати" своїх працівників, що є грубим порушенням Женевських конвенцій.

"Закликаємо уникати ризиків бути призваним до армії ворога щоб в подальшому не стати жертвою цинічної стратегії Росії, яка використовує українців як "гарматне м’ясо" у своїй агресивній війні", — додають у Центрі національного спротиву.