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Укроборонпром підписав угоди з чотирма західними виробниками зброї

Йдеться про взаємодію у сферах боєприпасів та спецхімії, безпілотних комплексів, а також радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

Укроборонпром підписав угоди з чотирма західними виробниками зброї
Ілюстративне фото: Kvertus український виробник антидрон систем РЕБ
Фото: facebook/Kvertus - виробник антидрон систем

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» досягло домовленостей про співпрацю з чотирма західними зброярськими компаніями. Про це повідомляє пресслужба компанії. 

Це відбулося під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій, в якому взяли участь представники близько 300 компаній з понад 30 країн.

“Поступово Україна стає одним з провідних світових виробників озброєнь, а оборонна галузь швидко розвивається. Так, у першому півріччі поточного року вітчизняні зброярі виготовили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Спроможності виробників дронів становлять 4 млн одиниць, а законтрактовано вже понад 1,5 млн.

“Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє”, – зазначив президент України Володимир Зеленський.

На форумі Укроборонпром підписав документи щодо партнерства зі зброярськими компаніями з США, Франції та Польщі. Йдеться про взаємодію у сферах боєприпасів та спецхімії, безпілотних комплексів, а також радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

“Далі ми працюватимемо над тим, щоб підписані угоди перетворилися в реальну українську зброю, новітні військові технології. В удари по ворогу – спільному для всіх нас. І в перемогу”, – розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

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