Зеленський обговорив з керівниками провідних оборонних компаній світу розширення співпраці

Глава держави наголосив, що темпи вітчизняного оборонного виробництва значно збільшилися, але для подальшого зростання потрібен іноземний досвід, доступ до ланцюгів постачання й технологій.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2). Про це повідомляє Офіс президента.

На заході були присутні представники BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company, Amentum Services, Inc., AeroVironment, Inc., Kongsberg Defence & Aerospace, Romarm, CZ Colt Group, Quantum Systems, Hellenic Defence Systems, DI Danish Defence & Security Industries Association.

Президент подякував країнам, що їх представляють ці виробники, та працівникам підприємств за підтримку українців, а також компаніям, які вже почали роботу в Україні й відкрили свої офіси.

“Дуже раді бачити вас в Україні. Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що, на жаль, війна не припинилася. І ми вдячні за все, що можемо зробити разом сьогодні та в майбутньому. Ми розраховуємо на наше партнерство не лише під час війни”, – зазначив Володимир Зеленський.

Основна тема розмови – розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонного сектору України.

Президент наголосив, що темпи вітчизняного оборонного виробництва значно збільшилися з початку повномасштабного російського вторгнення. Водночас для подальшого зростання потрібен іноземний досвід, доступ до ланцюгів постачання й технологій.

За його словами, після першого форуму оборонних індустрій уже є важливі результати. Зокрема, щодо технічного обслуговування легких гармат, локалізації виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив представників іноземних оборонних компаній державними нагородами за їхній особистий внесок у розвиток ОПК України та створення високотехнологічної продукції в умовах воєнного стану.