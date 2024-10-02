Росія готується до штурмів на Запорізькому напрямку, – речник Сил оборони Півдня

Російські військові готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку, їхня мета – повністю вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Штурми ворог готує задля перерізання логістичних шляхів та повну окупацію Донецької області. Про це "Радіо Свобода" розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили і засоби для ведення штурмових дій. Наголошую: не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, – біля Приютного і біля Роботиного. Біля Приютного мета цих дій для того, щоб здійснити штурм і просування в напрямку Великої Новосілки, щоб взяти під контроль саме Донецьку область і ті території, які там залишилися, і перерізати логістичні шляхи українським з’єднанням, які обороняють і Вугледар, і далі Курахове", – сказав він.

За його словами, біля Роботиного противник також формує подібні підрозділи.

"Для того, щоб теж здійснювати дії штурмові щодо захоплення наших позицій, які є на сьогодні на так званому Роботинському цьому виступі. І рухатись далі на Оріхів", – зазначив Волошин.

Скупчення російської техніки у районі Роботиного підтверджує також інший військовий з цього напрямку – речник 118 Окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Пелих. Він вважає, що тут метою росіян є місто Запоріжжя.

"Є певна нас інформація, що вони підтянули на цей напрямок важку броньовану техніку, а також підвезли енну кількість багі або «гольфкарів», це мається на увазі техніка не російського виробництва. Щодо якогось більшого навантаження людьми, то їх ще не було. Очевидно, що вони готуються. Виглядає так, що їм цей Роботинський виступ муляє очі. І вони б хотіли однозначно максимум його зрізати, або й піти далі, адже в планах – захопити і Запоріжжя, адже вони якби його приєднали до РФ, але місто далі є українським", – каже Пелих.