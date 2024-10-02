Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів за добу

Росія вже втратила в Україні 655 560 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 655 560 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 655560 (+1130)

танків ‒ 8887 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 17579 (+32)

артилерійських систем – 18869 (+14)

РСЗВ – 1204 (+0) од,

засоби ППО ‒ 963 (+0)

літаків – 369 (+0)

гелікоптерів – 328 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16348 (+26)

крилаті ракети ‒ 2613 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 25692 (+71)

спеціальна техніка ‒ 3318 (+4).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за минулий тиждень армія РФ втратила майже 9,4 тисячі військових та понад 2 тисячі одиниць техніки.