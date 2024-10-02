Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 655 560 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 655560 (+1130)
- танків ‒ 8887 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 17579 (+32)
- артилерійських систем – 18869 (+14)
- РСЗВ – 1204 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 963 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16348 (+26)
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25692 (+71)
- спеціальна техніка ‒ 3318 (+4).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, за минулий тиждень армія РФ втратила майже 9,4 тисячі військових та понад 2 тисячі одиниць техніки.