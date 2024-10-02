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Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів за добу

 Росія вже втратила в Україні 655 560 військових.

Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів за добу
Фото: Сухопутні війська

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 655 560 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 655560 (+1130) 
  • танків ‒ 8887 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 17579 (+32)
  • артилерійських систем – 18869 (+14)
  • РСЗВ – 1204 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 963 (+0)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16348 (+26) 
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25692 (+71)
  • спеціальна техніка ‒ 3318 (+4).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за минулий тиждень  армія РФ втратила майже 9,4 тисячі військових та понад 2 тисячі одиниць техніки. 

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